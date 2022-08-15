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الاثنين 15 آب 2022 ساعة 19:55

طائرات مسيرة تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة التنف وواشنطن تؤكد

طائرات مسيرة تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة التنف وواشنطن تؤكد
وأكدت مصادر أمنية، أن الطائرات المسيرة وصلت إلى أهدافها في قاعدة التنف رغم محاولة الجيش الأمريكي اعتراضها، مشيرةً إلى أن الهجوم تم حوالي الساعة السادسة والنصف صباح اليوم.

وجاء استهداف المصالح الأمريكية في التنف بعد ساعات من عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وطرطوس أدى لاستشهاد ثلاثة عسكريين.

وزعم الجيش الأمريكي في بيان اليوم الاثنين، أنه اعترض طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة التنف عند الحدود السورية-العراقية.

من جهته، أعلن "جيش مغاوير الثورة" الذي تدعمه واشنطن وتوكل إليه مهام حماية محيط التنف، تعرض نقاط في قاعدة التنف لهجوم بواسطة طائرات مسيرة.

ونشر الفصيل الذي تدعمه واشنطن صورا تظهر اضرار في بعض النقاط قال إنها للأضرار الناجمة عن هجوم الطائرات المسيرة.

هذا ولم تتبى أي جهة المسؤولية حتى الان عن الطائرات المسيرة التي هاجمت قاعدة التنف.
مصدر : وكالات
رقم : 1009322
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