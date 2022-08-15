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الاثنين 15 آب 2022 ساعة 20:27

إحصائية الانتهاكات الممنهجة خلال موسم عاشوراء في البحرين

إحصائية الانتهاكات الممنهجة خلال موسم عاشوراء في البحرين
وقالت الشبكة إنها وثقت جملةً من الاعتداءات على المظاهر العاشورائية، كان أبرزها إزالة الرايات الحسينية واليافطات العاشورائية في بلدة "سار، وعالي، مدينة الزهراء، المالكية، الحورة".

وأشارت إلى انتشار عناصر مرتزقة النظام بالقرب من المآتم والحسينيات، وعملها على تصوير المعزين والمشاركين بالإحياء، وذلك ضمن مسلسل التضييق على الحريات الدينية".

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت المواطن "علي أحمد سلمان" من "بلدة الدراز" من قاعة المحكمة يوم الإثنين 1 أغسطس 2022، بعد استدعائه لحضور جلسة في المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بينما اعتقلت المواطن "السيد صادق حيدر" من "بلدة المرخ" بعد استدعائه للتحقيق، ليتم عرضه على النيابة العامة.

وأكدت استمرار التضييق على المواطنين وعوائل الشهداء والمعتقلين، إذ تم استدعاء "المواطن منير مشيمع" – "شقيق الشهيد "سامي مشيمع" للتحقيق في "مركز شرطة القضيبية".

وأضافت أنها سجلت اقتحام عدة مناطق واستنفارًا أمنيًا عند مداخل بعضها، وهي "سترة، السنابس، الجفير، البلاد القديم، المرخ، عالي، كرزكان، كرباباد، أبوصيبع، الشاخورة، المقشع، المالكية، المنامة، دمستان، جدحفص، صدد، كرانة، النويدرات".

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية استخدمت طائرة مسيرة "درون"، لمراقبة "موكب العزاء المركزي" في مدينة الزهراء الدوار الرابع.
مصدر : وكالات
رقم : 1009328
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