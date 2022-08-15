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الاثنين 15 آب 2022 ساعة 20:28

ايران تفند المزاعم حول تهريب السلاح من بندر عباس الى ميناء الحديدة

ايران تفند المزاعم حول تهريب السلاح من بندر عباس الى ميناء الحديدة
وصرح "كنعاني"، في معرض تعليقه اليوم الاثنين على هذه الشائعة، ان "التحالف المعتدي وحماته الغربيين يتحملون المسؤولية لقاء الجرائم التي افتعلوها على مدى اكثر من 7 سنوات في اليمن ومجازرهم التي طالت الشعب المظلوم والبنى التحتية في هذا البلد، وبما يشكل اكبر فاجعة انسانية خلال القرن الحاضر".

واضاف : ان توجيه الاتهامات الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، يهدف فقط الى حرف راي الشعوب في الصعيدين الاقليمي والعالمي وشغلها عن الوضع الراهن في اليمن.

ولفت المتحدث باسم الخارجية، الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت الدعم السياسي للشعب اليمني منذ بداية الازمة في هذا البلد، ورحبت على الدوام بسير العملية السلمية وجهود الامم المتحدة لانهاء هذه الحرب المدمرة عبر اللجوء الى الطرق السياسية والحفاظ على قرار وقف اطلاق النار.

وشدد كنعاني بالقول : ان استمرار السياسات العدائية وتكرار السيناريوهات البالية، رغم الجهود الهادفة الى وقف الصراع في اليمن، لن يأتي بنتائج جديدة لمصحلة المعتدين.
رقم : 1009330
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