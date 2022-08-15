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الاثنين 15 آب 2022 ساعة 20:36

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب جنود الاحتلال في جنين

مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب جنود الاحتلال في جنين
وذكرت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار تجاه جنود الاحتلال، أثناء اقتحامها منطقة عرب السويطات جنوب شرق جنين.

وشهدت الضفة الغربية أسبوعا ثوريا تميز باشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال على نطاق واسع، استشهد خلالها أربعة مواطنين وأصيب عدد من الجنود والمستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" خلال تموز/ يوليو الماضي، (588) عملا مقاوما، أدت إلى جرح وإصابة 18 إسرائيليا.

ووفق التقرير، واصل الشباب الثائر فعاليات المقاومة الشعبية وتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، فقد شهدت الضفة والقدس 180 عملية إلقاء حجارة، و76 مقاومة اعتداء مستوطنين، و28 مظاهرة ومسيرة شعبية، و220 مواجهة بأشكال متعددة.
مصدر : وكالات
رقم : 1009333
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