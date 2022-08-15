لجنة الأمن القومي البرلمانية: وزارة الإمن وجهت ضربات دقيقة للمعادين للثورة

واشار أبو الفضل عمويي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي إلى اجتماع هذه اللجنة اليوم الاثنين وقال ان اجتماع اليوم حضره وزير الامن حجة الإسلام والمسلمين السيد خطيب .



وأضاف ان مساعدي وزير الامن في مجال الأمن ومكافحة التجسس حضرا الاجتماع مع وزير الامن في اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية حيث قدم وزير الإمن في هذا الاجتماع تقريراً مفصلاً عن اجراءات هذا الجهاز خلال العام الماضي في مواجهة التهديدات وتطوير الأمن في البلاد.



وقال عموئي: بحسب التقرير المقدم ، خلال هذه الفترة ، فإن نهج وزارة الإمن هو زيادة التنسيق بين مجتمع المخابرات ، ومن خلال الاشراف التام الاستخباراتي ، تم توجيه ضربات دقيقة للحركات المناهضة للثورة والمحسوبين على الكيان الصهيوني.



وأضاف: لقد تم اتخاذ إجراءات فاعلة في مواجهة تهديدات الإرهاب التكفيري، ورغم محاولات التكفيريين لزعزعة الأمن في أيام محرم الحرام، فان اشراف وزارة الإمن ادى إلى إقامة مراسم محرم الحرام بأمن وسلام تام.



وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان في النهاية إلى أن "وزارة الامن نجحت في تحييد تهديدات مختلفة من جانب الحركات المناهضة للثورة والنظام الصهيوني" وكان توفير الأمن الاقتصادي من أولويات وزارة الامن في الفترة الحالية.