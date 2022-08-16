المشاط: طائراتنا وصواريخنا ستصل العمقين السعودي والاماراتي اذا استمر العدوان

وفي كلمة له خلال عرض عسكري لتخرج دفعة 'أولو البأس الشديد' الجديدة لقوات الاحتياط والتدخل المركزي في محافظة عمران، اضاف المشاط أن التواجد الأميركي الذي أُعلن عنه في حضرموت مصداق لما كنا نقوله عن المطامع الأمريكية تجاه شعبنا في اليمن.



وأشار الى أن الأسلحة التي يدفع بها الأميركيون الى الرياض وأبوظبي لن تجدي في التصدي للهجمات اليمنية، قائلا: ان "الأسلحة الدفاعية التي يمنيكم بها الأمريكي ليقيكم ضرباتنا لن تغني عنكم شيئا"، وإن "صواريخنا وطائراتنا المسيرة ستصل إليكم إذا أصريتم على استمرار عدوانكم وحصاركم على شعبنا اليمني".



كما أشار الرئيس المشاط إلى أن مناورات الغضب العارم التي يجريها الجيشان الأمريكي والسعودي سيجعلها اليمن مناورة الهروب الطويل.



وشدد المشاط على الاستمرار في مساعي تحرير المناطق المحتلة، قائلا: "نسعى بإذن الله لاستعادة بلدنا، وسنستعيد المناطق المحتلة حتى ينال شعبنا حقه في حياته الكريمة"، معتبرا أن كل إجراءات الاحتلال التي يجريها في مناطق تقع تحت سيطرته نعتبرها باطلة ولا أساس لها.



واكد قوله: "مصممون وصادقون فيما نقول إن نوصل بلدنا بإذن الله إلى بر الأمان بهذه الرؤوس الشامخة الأبية الرافعة لراية الحق والإسلام".



وتوعد قوى العدوان بأن القوات المسلحة لن تتردد في تنفيذ أقسى الضربات ولا في اتخاذ كل ما من شأنه نيل شعبنا حقه في عيشه الكريم والحر والمستقل.