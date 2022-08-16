الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 آب 2022 ساعة 09:22

بحرية الحرس الثوري تنقذ سفينة غارقة في الخليج العربي

بحرية الحرس الثوري تنقذ سفينة غارقة في الخليج العربي
استجاب اللواء البحري 412 "ذو الفقار" بالمنطقة الرابعة التابعة لبحرية الحرس الثوري، ظهر أمس الاثنين لنداء استغاثة من سفينة لنش تجاري غمرتها المياه واصابها العطل في شواطئ ميناء "مقام"، حيث قام مقاتلو بحرية الحرس الثوري وقوات التعبئة باللواء بقطرها ونقلها إلى ميناء "مقام" وتقديم الإغاثة الكاملة وانقاذ السفينة المذكورة من الغرق.

يذكر ان مقاتلي القوة البحرية التابع للحرس الثوري، بأمر من قائد هذه القوة الاميرال علي رضا تنكسيري، مكلفون بتعزيز مستوى الجاهزية القتالية والحفاظ على أمن الحدود المائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ومساعدة أي سفينة تتعرض للمتاعب والأضرار على مدار الساعة.
مصدر : وكالات
رقم : 1009420
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط خلافات داخلية وتدخلات خارجية
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط خلافات داخلية وتدخلات خارجية
إهمال ممنهج يعاني منه ناشطو الرأي في سجون آل خليفة
إهمال ممنهج يعاني منه ناشطو الرأي في سجون آل خليفة
16 آب 2022
وحدة أمنية خاصة برأس مال 24 مليون دولار أمريكي لقمع معارضي ابن سلمان في الخارج
وحدة أمنية خاصة برأس مال 24 مليون دولار أمريكي لقمع معارضي ابن سلمان في الخارج
16 آب 2022
التطبيع الإماراتي ‘‘الإسرائيلي‘‘.. الفشل المحتوم
التطبيع الإماراتي ‘‘الإسرائيلي‘‘.. الفشل المحتوم
16 آب 2022
مناورات روسيا والصين وإيران بالقرب من حدود الولايات المتحدة
مناورات روسيا والصين وإيران بالقرب من حدود الولايات المتحدة
16 آب 2022
لجنة الأمن القومي البرلمانية: وزارة الإمن وجهت ضربات دقيقة للمعادين للثورة
لجنة الأمن القومي البرلمانية: وزارة الإمن وجهت ضربات دقيقة للمعادين للثورة
15 آب 2022
باقري يقدم تقريرا عن المفاوضات النووية للمجلس الأعلى للأمن القومي
باقري يقدم تقريرا عن المفاوضات النووية للمجلس الأعلى للأمن القومي
15 آب 2022
إيران: المفاوضات النووية ليست بمستوى الطموح
إيران: المفاوضات النووية ليست بمستوى الطموح
15 آب 2022
هل باتت أنظمة التطبيع العربيّ شريكة بمجازر ‘‘‘إسرائيل‘‘ بحق الشعب الفلسطينيّ؟
هل باتت أنظمة التطبيع العربيّ شريكة بمجازر ‘‘‘إسرائيل‘‘ بحق الشعب الفلسطينيّ؟
15 آب 2022
كنز بقيمة تريليون دولار تحت أقدام طالبان
كنز بقيمة تريليون دولار تحت أقدام طالبان
15 آب 2022
المناورات الروسية الجزائرية.. الأهداف والأبعاد
المناورات الروسية الجزائرية.. الأهداف والأبعاد
15 آب 2022
القضاء العراقي: لا نملك الصلاحية لحل البرلمان
القضاء العراقي: لا نملك الصلاحية لحل البرلمان
14 آب 2022
عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا وسوريا.. ما الذي أغضب أوساط المعارضة؟
عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا وسوريا.. ما الذي أغضب أوساط المعارضة؟
13 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط خلافات داخلية وتدخلات خارجية
إهمال ممنهج يعاني منه ناشطو الرأي في سجون آل خليفة
وحدة أمنية خاصة برأس مال 24 مليون دولار أمريكي لقمع معارضي ابن سلمان في الخارج
التطبيع الإماراتي ‘‘الإسرائيلي‘‘.. الفشل المحتوم