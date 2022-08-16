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الثلاثاء 16 آب 2022 ساعة 11:05

رفقة عدد من الأمراء.. ابن سلمان يشارك في غسل الكعبة

رفقة عدد من الأمراء.. ابن سلمان يشارك في غسل الكعبة
وأفادت مصادر صحفية أنه "لدى وصول الأمير محمد بن سلمان إلى المسجد الحرام، رفقة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، كان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس".

ولفتت المصادر إلى أنه "فور وصول ولي العهد إلى المسجد الحرام، طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف، وبعد ذلك توجه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث قام بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة".

وأضافت المصادر أنه "تشرف بغسل الكعبة المشرفة مع الأمير محمد بن سلمان، محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز، والأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، محافظ جدة، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ بندر بن عبد العزيز، بليلة وسدنة بيت الله الحرام".
رقم : 1009446
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