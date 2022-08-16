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الثلاثاء 16 آب 2022 ساعة 15:28
الصدر يعلن تأجيل تظاهرات السبت "حتى إشعار آخر"
مصدر :
وكالات
رقم :
1009479
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