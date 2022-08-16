نجل حميد نوري: وضعوا والدي في السجن الانفرادي لأكثر من ألف يوم

وأضاف "مجيد نوري" اليوم الثلاثاء في ختام المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم السلطة القضائية "مسعود ستايشي": لم يبق سوى 40 يوما على عقد جلسة الاستئناف، ونحن لم نحصل بعد على نص الحكم الصادر عن القضاء السويدي بحق والدي ولم يتم الموافقة على محامي الدفاع الجديد الذي رشحناه أيضا.



وأعرب "نوري" عن استغرابه لطريقة التعامل مع إنسان في هذا البلد الأوروبي الذي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بينما ينتهك بشكل سافر حقوق والده الإنسانية؛ مضيفا أن الجدير بالذكر هو وجود بعض المنتسبين إلى الشرطة السويدية الذين أعربوا بدورهم عن أسفهم لأسلوب التعامل مع المواطن الإيراني المعتقل في هذا البلد وأكدوا بأنه غريب من نوعه.



إلى ذلك أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية احتجاجه شديد اللهجة إزاء التعامل السيئ من قبل القضاء السويدي مع المواطن الإيراني حميد نوري.



وقال في معرض تعليقه على حديث نجل المواطن الإيراني المعتقل في السويد، "نحن لا نعترف بأهلية هذه المحكمة وسير النظر في ملف السيد نوري".



وأضاف ستايشي: هؤلاد يفرضون على نوري أقسى الظروف ويحرمونه من أبسط الأدوات الضرورية، كما لم يزودوه في الفرصة القليلة المتبقية حتى جلسة الاستئناف، بالترجمة الفارسية لنص الحكم الصادر بحقه.



و وجه المتحدث باسم السلطة القضائية خطابه إلى نجل المواطن الإيراني المعتقل ظلما في السويد: نحن نوعدكم باتخاذ ما يلزم لمتابعة ملف حميد نوري؛ ونتطلع إلى إثبات براءته عبر التمسك بالأدلة القانونية في جلسة الاستئناف القادمة.