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الثلاثاء 16 آب 2022 ساعة 15:57

بوتين: أمريكا تطيل أمد الحرب في أوكرانيا

بوتين: أمريكا تطيل أمد الحرب في أوكرانيا
وقال بوتين في تصريحات تلفزيونية: "يظهر الوضع في أوكرانيا بأن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد هذا النزاع ويتصرّفون بالطريقة ذاتها إذ يثيرون احتمال اندلاع نزاعات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أنّ الولايات المتحدة تسعى إلى إطالة أمد الأزمة الأوكرانية وإشعال فتيل النزاعات مؤكداً بأن القانون الدولي يسمح بالتصدي للتهديدات.

واتهم بوتين واشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول وقيامها بتنظيم انقلابات وحروب أهلية، بحسب تعبيره.

من جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرغئي شويغو، اليوم الثلاثاء، في كلمة له بمؤتمر موسكو الدولي للأمن إن "روسيا ليست بحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا".

وأشار إلى أن عمليات الجيش الأوكراني تخططها الولايات المتحدة وبريطانيا وأن حلف شمال الأطلسي زاد من نشر قواته في شرق أوروبا ووسطها "عدة مرات".

وأوضح أن حلف الناتو بات أكثر عدوانية ويعمل على زيادة حجم قواته في أوروبا في سعيه لفرض هيمنته على الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا مؤكداً أن انضمام السويد وفنلندا للناتو سيغير الوضع الأمني في المنطقة والعالم.

من ناحية أخرى، قال شويغو إن تكتل أوكوس الذي يضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة يمكن أن يتطور إلى "تحالف سياسي عسكري".
مصدر : وكالات
رقم : 1009486
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