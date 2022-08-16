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الثلاثاء 16 آب 2022 ساعة 18:21

دعوات لتلبية نداء "الفجر العظيم" الجمعة القادمة بالضفة

دعوات لتلبية نداء "الفجر العظيم" الجمعة القادمة بالضفة
ودعت الفعاليات إلى استنهاض الهمم وتلبية نداء الفجر والنفير إلى المساجد، في جنين وبيت لحم وطولكرم ونابلس والخليل وطوباس وأريحا.

وشهد فجر الجمعة الماضية تلبية آلاف المصلين لنداء الفجر العظيم بمساجد الضفة الغربية وخاصة في نابلس وجنين والخليل، والذي حمل عنوان "فجر الشهداء"؛ وفاءً للشهداء.

ويلبي الفلسطينيون دعوات إحياء "الفجر العظيم" في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وعموم مساجد الضفة الغربية؛ للتصدي لمخططات الاحتلال والتأكيد على التمسك بالمقدسات.

وتتواصل الدعوات والحملات لإحياء "الفجر العظيم" وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، لمواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني.

وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي.

وانطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية.

وعادت "الفجر العظيم"مع بدايات عام 2022 إلى واجهة المبادرات الشعبية المقدسية التي تمثل تجمعًا شعبيًّا أسبوعيًّا كبيرًا في قلب المسجد الأقصى.
مصدر : وكالات
رقم : 1009498
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