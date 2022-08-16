انفجار عنيف يهز شرقي عدن

وأفادت مصادر محلية بأن مجهولين هاجموا بقنبلة محيط فندق كورال في مديرية خور مكسر شرقي عدن.



وذكرت أن الانفجار لم يوقع ضحايا، إلا أنه تسبب في إثارة الرعب لدى السكان.