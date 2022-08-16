الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 16 آب 2022 ساعة 18:30

حريق جديد داخل كنيسة في مصر

حريق جديد داخل كنيسة في مصر
وأوضح القاضي أنه توجه إلى موقع الحريق حيث تمت السيطرة على حريق محدود ناجم عن ماس كهربائي بالدور الأرضي بكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة.

وتمكنت الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بالأرواح.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وقوة أمنية يترأسها مساعد مدير أمن المنيا ودفعت الإسعاف سياراتها، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

يذكر أن هذا هو الحريق الثاني داخل كنيسة في مصر، بعد حريق وقع يوم الأحد الماضي في كنيسة أبو سيفين في الجيزة نتج عنه مقتل 41 شخصا معظمهم من الأطفال.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق أن إجمالي عدد الوفيات في الحادث الأليم بلغت 41 وفاة، "بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا".

وبلغت حصيلة المصابين 14، غادر اثنان منهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما بقي 12 آخرون يتلقون العلاج، منهم 4 إصاباتهم خطيرة.
مصدر : وكالات
رقم : 1009500
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط خلافات داخلية وتدخلات خارجية
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط خلافات داخلية وتدخلات خارجية
إهمال ممنهج يعاني منه ناشطو الرأي في سجون آل خليفة
إهمال ممنهج يعاني منه ناشطو الرأي في سجون آل خليفة
16 آب 2022
وحدة أمنية خاصة برأس مال 24 مليون دولار أمريكي لقمع معارضي ابن سلمان في الخارج
وحدة أمنية خاصة برأس مال 24 مليون دولار أمريكي لقمع معارضي ابن سلمان في الخارج
16 آب 2022
التطبيع الإماراتي ‘‘الإسرائيلي‘‘.. الفشل المحتوم
التطبيع الإماراتي ‘‘الإسرائيلي‘‘.. الفشل المحتوم
16 آب 2022
مناورات روسيا والصين وإيران بالقرب من حدود الولايات المتحدة
مناورات روسيا والصين وإيران بالقرب من حدود الولايات المتحدة
16 آب 2022
لجنة الأمن القومي البرلمانية: وزارة الإمن وجهت ضربات دقيقة للمعادين للثورة
لجنة الأمن القومي البرلمانية: وزارة الإمن وجهت ضربات دقيقة للمعادين للثورة
15 آب 2022
باقري يقدم تقريرا عن المفاوضات النووية للمجلس الأعلى للأمن القومي
باقري يقدم تقريرا عن المفاوضات النووية للمجلس الأعلى للأمن القومي
15 آب 2022
إيران: المفاوضات النووية ليست بمستوى الطموح
إيران: المفاوضات النووية ليست بمستوى الطموح
15 آب 2022
هل باتت أنظمة التطبيع العربيّ شريكة بمجازر ‘‘‘إسرائيل‘‘ بحق الشعب الفلسطينيّ؟
هل باتت أنظمة التطبيع العربيّ شريكة بمجازر ‘‘‘إسرائيل‘‘ بحق الشعب الفلسطينيّ؟
15 آب 2022
كنز بقيمة تريليون دولار تحت أقدام طالبان
كنز بقيمة تريليون دولار تحت أقدام طالبان
15 آب 2022
المناورات الروسية الجزائرية.. الأهداف والأبعاد
المناورات الروسية الجزائرية.. الأهداف والأبعاد
15 آب 2022
القضاء العراقي: لا نملك الصلاحية لحل البرلمان
القضاء العراقي: لا نملك الصلاحية لحل البرلمان
14 آب 2022
عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا وسوريا.. ما الذي أغضب أوساط المعارضة؟
عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا وسوريا.. ما الذي أغضب أوساط المعارضة؟
13 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط خلافات داخلية وتدخلات خارجية
إهمال ممنهج يعاني منه ناشطو الرأي في سجون آل خليفة
وحدة أمنية خاصة برأس مال 24 مليون دولار أمريكي لقمع معارضي ابن سلمان في الخارج
التطبيع الإماراتي ‘‘الإسرائيلي‘‘.. الفشل المحتوم