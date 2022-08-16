حريق جديد داخل كنيسة في مصر

وأوضح القاضي أنه توجه إلى موقع الحريق حيث تمت السيطرة على حريق محدود ناجم عن ماس كهربائي بالدور الأرضي بكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة.



وتمكنت الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بالأرواح.



انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وقوة أمنية يترأسها مساعد مدير أمن المنيا ودفعت الإسعاف سياراتها، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.



يذكر أن هذا هو الحريق الثاني داخل كنيسة في مصر، بعد حريق وقع يوم الأحد الماضي في كنيسة أبو سيفين في الجيزة نتج عنه مقتل 41 شخصا معظمهم من الأطفال.



وذكرت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق أن إجمالي عدد الوفيات في الحادث الأليم بلغت 41 وفاة، "بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا".



وبلغت حصيلة المصابين 14، غادر اثنان منهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما بقي 12 آخرون يتلقون العلاج، منهم 4 إصاباتهم خطيرة.