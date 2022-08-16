الاستخبارات العسكرية الروسية: امريكا تنهب ثروات سوريا

وأشار كوستيوكوف أيضا إلى أن الولايات المتحدة تدرب مقاتلين للمعارضة السورية وتنظيم "داعش" الإرهابي على تنفيذ هجمات إرهابية داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية.



وقال:" أن المخابرات الغربية، من خلال منظمات غير حكومية خاضعة لسيطرتها، تقدم الدعم للجماعات المتطرفة في سوريا.



وأردف كوستيوكوف :أن توريدات الأسلحة إلى الأكراد السوريين تتزايد، وينفق البيت الأبيض ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا لهذه الأغراض.



وأضاف: "أن هذه الحقائق تشير إلى أن ما يفعله التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق ليس أكثر من تصريحات إلى حد كبير".