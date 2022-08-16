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الثلاثاء 16 آب 2022 ساعة 21:07

المتحدث باسم الحكومة العراقية يعلق على استقالة وزير المالية

المتحدث باسم الحكومة العراقية يعلق على استقالة وزير المالية
وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي في بغداد عقب جلسة مجلس الوزراء إن "استقالة وزير المالية عبرت عن احترام كبير لإنجازات الحكومة ونص الاستقالة وصف إجراءات الحكومة وإنجازاتها بالاستثنائية".

وأضاف إن "نص الاستقالة بين أن إنجازات الحكومة التي تحققت أعاقتها صراعات القوى السياسية وأن الحكومة مُكبلة بالصراع المستشري بين القوى السياسية".

وتابع إن "النص أشار إلى إنجازات الحكومة التي احتوت العُنف السياسي وإلى استراتيجيات إصلاحية وضعتها الحكومة وتعطلت بسبب الصراع السياسي وعبرت عن قدرة الحكومة على تحقيق إنجازات أكثر لو اتيح لها الدعم السياسي".

ولفت إلى أن "نص الاستقالة أشار إلى النمو السريع للاقتصاد في العراق وتضمن حديثاً عن وفاء الحكومة بالوعود التي أطلقتها للعراقيين

وسلط الضواء على النجاح الذي حققته الحكومة في علاقاتها الخارجية".

وأكد ناظم إن "الحكومة ليست طرفاً في الصراع السياسي ولديها رغبة في العمل الحقيقي ضمن القانون وهناك من يحول المشكلات تجاهها".
مصدر : وكالات
رقم : 1009537
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