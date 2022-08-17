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الأربعاء 17 آب 2022 ساعة 08:40

استشهاد 3 عسكريين وجرح 6 آخرين في غارة تركية على ريف حلب

استشهاد 3 عسكريين وجرح 6 آخرين في غارة تركية على ريف حلب
وأضافَ المصدر أنّ المقاتلاتِ التركية نفذتْ ثلاثَ غاراتٍ استهدفتْ إحداها موقعاً لجنودٍ سوريين غربَ مدينة عين العرب بريفِ حلب. وتأتي هذه الغاراتُ في وقتٍ ذكرتْ مصادرُ كردية عن سقوطِ قذيفةٍ تركية على مشفى عين العرب، مما اسفرَ عن مقتلِ طفلٍ وإصابةِ ثلاثة أشخاص.

وفي الآونة الاخيرة جدّدتْ القواتُ التركية قصفَها للقرى الآمنة بريفِ الرقة الشمالي انطلاقاً من المناطقِ التي تسيطرُ عليها قربَ الشريط الحدودي، كما جدّدتْ قصفَها لمدينة عين العرب وقراها بريف حلب.

هذا ونقلت مصادر صحفية عن مصدر عسكري سوري قوله إن "الطيران الحربي التركي استهدف بعد ظهر اليوم من الساعة 14:37 وحتى الساعة 15:00 بعض النقاط العسكرية في ريف حلب ما أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستة آخرين".
رقم : 1009586
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