الميزان التجاري بالمناطق التجارية الحرة الإيرانية يسجل فائضا

اسلام تايمز (إيران) - أعلن أمين المجلس الاعلى للمناطق التجارية الحرة في ايران، أن الميزان التجاري للمناطق سجل فائضا بواقع 35 مليون دولار في فترة 22 سبتمبر/أيلول 2021 حتى 21 يونيو/حزيران 2022.