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الأربعاء 17 آب 2022 ساعة 09:14

أردوغان: مصممون على الفوز في انتخابات 2023

أردوغان: مصممون على الفوز في انتخابات 2023
وأشاد الرئيس أردوغان، بمناسبة الذكرى السنوية الـ21 لتأسيس الحزب، بإنجازات حكومات حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية، والتطورات التي حققتها في البنية التحتية، بدءا من التعليم إلى الصحة، ومن الأمن إلى العدالة، ومن النقل إلى الطاقة، ومن الصناعة إلى الرياضة.

وأضاف: "عندما ننظر إلى الوراء اليوم، نلاحظ بسرور أننا قمنا بحملة ديمقراطية وتنموية عمرها قرن من الزمان خلال 20 عاما".

وأردف: "نحن مصممون على إعادة حزب العدالة والتنمية، الذي فاز بصناديق الاقتراع 15 مرة منذ تأسيسه، إلى الفوز مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في عام 2023".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حزيران الماضي، أنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه العام المقبل.

وقاد أردوغان البلاد لما يقرب من 20 عامًا، رئيساً للوزراء أولاً ثم رئيساً.
مصدر : وكالات
رقم : 1009595
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