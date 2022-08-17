إيران.. اجتماع مغلق للبرلمان لدراسة اخر مستجدات الملف النووي

اسلام تايمز (إيران) - يعقد البرلمان الايراني ،اليوم الاربعاء، اجتماعا غير علني يشارك فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي .