اليمن تدين جريمة العدوان الإماراتي على حافلة للنقل الجماعي

وأوضحت الهيئة، في بيان لها أن حافلة نقل جماعي تعرضت لقصف من قبل الطيران الإماراتي الإثنين أثناء مرور مجموعة من الحافلات في الخط الدولي بين حضرموت وشبوة.



وأكد البيان أن الغارة أدت إلى وفاة سائق الحافلة (يمني الجنسية) فيما أصيب مساعده (مصري الجنسية) وطفلة بجروح بليغة.



وأشار إلى أن العدوان يتعمد وبشكل مباشر قتل المدنيين الأبرياء بدم بارد في مختلف المحافظات دون استثناء، منوهاً إلى أن الاعتداء على المدنيين خرق واضح للهدنة الإنسانية، بحسب موقع "انصارالله".



ودعا البيان المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة راعية الهدنة الإنسانية في اليمن إلى تحمل مسؤوليته تجاه ما يتعرض له المدنيون الأبرياء من إرهاب ومجازر وقتل في ظل هدنة يُفترض أنها وجدت من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.



وشددت الهيئة على أن ما تعرض له المواطنون لن يمر مرور الكرام إذا لم تتحرك الأمم المتحدة إزاء هذه الجريمة.