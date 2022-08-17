الكويت: التصويت في انتخابات ‘‘الأمة‘‘ بالبطاقة المدنية

ونقلت الصحيفة ،أمس الثلاثاء، عن مصادر لها أن اعتماد هذا التصويت سيعني حكماً لتعديل جداول الناخبين وفق عناوين البطاقة المدنية.



وتباينت آراء الخبراء الدستوريين حول دستورية التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات، ما بين معارض؛ لعدم توافر شرط الضرورة، وبين مؤيد على اعتبار أن "التصويت بالبطاقة المدنية قد يدخل في حالات الضرورة".



وأوضح قانونيون أن التصويت بالبطاقة المدنية لا يتطلب بالأساس إصدار مرسوم ضرورة، مدللين على ذلك بالمادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، والتي تنص في الفقرة الأخيرة على أنه "يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية".



وفي يونيو/حزيران الماضي، قرر أمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد" حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة؛ في مسعى لحل أزمة عدم التعاون بين البرلمان والحكومة.



وبعد قرابة شهر على قرار الحل، أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ "أحمد النواف الصباح"، في 2 أغسطس/آب الجاري، اليمين الدستورية، بالتزامن مع صدور مرسوم حل مجلس الأمة.



وسبق أن قالت مصادر كويتية مطلعة لصحيفة "القبس"، إن موعد انتخابات مجلس الأمة سيكون على الأرجح في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بعد الانتهاء من جميع الترتيبات القانونية اللازمة.