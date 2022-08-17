أحدث العناوين :
حماس: المصادقة على خطط استيطانية جديدة بالقدس إمعانٌ في التهويد
التيار الصدري: لن نشترك في الحوار الذي دعا له رئيس الوزراء
الإطاحة بقيادي بارز في "داعش" بكركوك
الخارجية الإيرانية: مستعدون لتنفيذ الاتفاق مع أميركا بشأن السجناء
الاحتلال يفرج عن الأسير الفلسطيني فراس صوافطة بعد ١٨ عامًا
قوى العدوان ترتكب 163 خرقاً للهدنة في اليمن
أنباء عن زيارة للفصائل الفلسطينيّة إلى مصر.. ماذا في جعبة حركة الجهاد الإسلاميّ؟
إشارات تركيّة إيجابية تجاه سوريا.. دعم جديد للحوار مع دمشق
جنود الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
مناورات روسيا والصين وإيران تصم أذان الولايات المتحدة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
17 August 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الأربعاء 17 آب 2022 ساعة 10:02
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
وينفذ المستوطنون جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، بشكل يومي .
وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.
مصدر :
فلسطين اليوم
رقم :
1009607
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
أنباء عن زيارة للفصائل الفلسطينيّة إلى مصر.. ماذا في جعبة حركة الجهاد الإسلاميّ؟
إشارات تركيّة إيجابية تجاه سوريا.. دعم جديد للحوار مع دمشق
17 آب 2022
جنود الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
17 آب 2022
مناورات روسيا والصين وإيران تصم أذان الولايات المتحدة
17 آب 2022
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط خلافات داخلية وتدخلات خارجية
16 آب 2022
إهمال ممنهج يعاني منه ناشطو الرأي في سجون آل خليفة
16 آب 2022
وحدة أمنية خاصة برأس مال 24 مليون دولار أمريكي لقمع معارضي ابن سلمان في الخارج
16 آب 2022
التطبيع الإماراتي ‘‘الإسرائيلي‘‘.. الفشل المحتوم
16 آب 2022
مناورات روسيا والصين وإيران بالقرب من حدود الولايات المتحدة
16 آب 2022
لجنة الأمن القومي البرلمانية: وزارة الإمن وجهت ضربات دقيقة للمعادين للثورة
15 آب 2022
باقري يقدم تقريرا عن المفاوضات النووية للمجلس الأعلى للأمن القومي
15 آب 2022
إيران: المفاوضات النووية ليست بمستوى الطموح
15 آب 2022
هل باتت أنظمة التطبيع العربيّ شريكة بمجازر ‘‘‘إسرائيل‘‘ بحق الشعب الفلسطينيّ؟
15 آب 2022
أحدث العناوين
حماس: المصادقة على خطط استيطانية جديدة بالقدس إمعانٌ في التهويد
التيار الصدري: لن نشترك في الحوار الذي دعا له رئيس الوزراء
الإطاحة بقيادي بارز في "داعش" بكركوك
الخارجية الإيرانية: مستعدون لتنفيذ الاتفاق مع أميركا بشأن السجناء
الاحتلال يفرج عن الأسير الفلسطيني فراس صوافطة بعد ١٨ عامًا
قوى العدوان ترتكب 163 خرقاً للهدنة في اليمن
أنباء عن زيارة للفصائل الفلسطينيّة إلى مصر.. ماذا في جعبة حركة الجهاد الإسلاميّ؟
إشارات تركيّة إيجابية تجاه سوريا.. دعم جديد للحوار مع دمشق
جنود الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
مناورات روسيا والصين وإيران تصم أذان الولايات المتحدة
الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة
سوريا تدعو أمريكا لسحب قواتها العسكرية بشكل فوري وغير مشروط
3 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس
قاليباف: اقتدار إيران يضمن استقلال الشعب الإيراني وحريته
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الحركة الأسيرة تستعد لاستئناف خطواتها النضالية مطلع سبتمبر
الكويت: التصويت في انتخابات ‘‘الأمة‘‘ بالبطاقة المدنية
ليبيا.. متظاهرون يطالبون الدبيبة بالتنحي قبل فوات الأوان
اليمن تدين جريمة العدوان الإماراتي على حافلة للنقل الجماعي
أربعة أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال
الأكثر قراءة
موسكو: كييف تخطط لإرسال عناصر من جهاز الأمن إلى خاركيف
الصحة اللبنانية : 1675 إصابة كورونا جديدة و 4 حالات وفاة
لبنان يبحث خطة لعودة النازحين السوريين الى بلدهم
الشيخ قاسم : مجاهدو شهداء الأقصى هم من نبع العزة في فلسطين
روسيا تبدي موقفها من حرب اليمن
مجلس القضاء الأعلى ردا على الصدر: لا صلاحية لنا بحل البرلمان
العراق والإتحاد الأوروبي يبحثان "محاربة داعش"
اليمن.. محافظ شبوة يحذر من استهداف المدنيين نتيجة صراع فصائل الاحتلال
الصدر يطالب القضاء بحل البرلمان وتحديد موعد للانتخابات
مسلح يحتجز موظفين وعملاء داخل مصرف في لبنان
انطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب سامراء
تدهور الوضع الصحيّ للأسير الشيخ يوسف الباز إثر إضرابه عن الطعام
العدوان والحصار سبب رئيسي لسوء التغذية الحاد باليمن
تضحيات وبطولات مجاهدي الثورة دحرت قوات داعش
الآلاف يشاركون في ’فجر الشهداء’ بنابلس
باقري : قتل الاطفال مؤشر على خوف الصهاينة من المستقبل
'الاطار التنسيقي' يدعو إلى الإسراع في حسم مرشح الرئاسة لتشكيل الحكومة
الجيش السوري يعلن مقتل مجموعات ارهابية انغماسية في ريف ادلب
أوكرانيا تطلب من سويسرا تمثيلها دبلوماسيا في روسيا
رئيسي: دم الشهيد سليماني كشف عن الوجه الحقيقي للجاهلية الحديثة
الأكثر بحثًا
أبرز نتائج قمة جدة
إخترنا لکم
أنباء عن زيارة للفصائل الفلسطينيّة إلى مصر.. ماذا في جعبة حركة الجهاد الإسلاميّ؟
إشارات تركيّة إيجابية تجاه سوريا.. دعم جديد للحوار مع دمشق
جنود الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
مناورات روسيا والصين وإيران تصم أذان الولايات المتحدة