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الأربعاء 17 آب 2022 ساعة 10:02

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
وينفذ المستوطنون جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، بشكل يومي .

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.
رقم : 1009607
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