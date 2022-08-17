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الأربعاء 17 آب 2022 ساعة 10:21

قاليباف: اقتدار إيران يضمن استقلال الشعب الإيراني وحريته

قاليباف: اقتدار إيران يضمن استقلال الشعب الإيراني وحريته
وقال قاليباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي ،اليوم الأربعاء، بمناسبة ذكرى وصول الأسرى الأحرار إلى الوطن الإسلامي في 17 آب عام 1990، إن جميع الأحرار وعائلاتهم هم ثروة قيمة للبلاد.

وأشار إلى ذكرى انقلاب 1953 في إيران، قائلا: إن أمام الشعب الإيراني دائمًا قائمة طويلة من الأعداء ونكث العهود، ونهب الثروات وتدخل القوى الأجنبية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في شؤونها، وهذه خصائص وطبيعة القوى المتغطرسة.

وتابع قاليباف، أمريكا في السنوات الماضية لم تتخل عن أي مساعٍ لإسقاط الثورة الإسلامية الإيرانية ووقفت إلى جانب نظام صدام البائد خلال الحرب المفروضة على إيران (1980-1988) وفرضت حربا اقتصادية على الشعب الإيراني بهدف حرمانه من حقوقه المشروعة.

ولفت إلى أن أمريكا تمثل الداعم الرئيس للكيان الصهيوني باعتباره الغدة السرطانية ومصدر الشر وارتكاب الجرائم في المنطقة وقدمت الدعم للجماعات التكفيرية لغرض زعزعة أمن دول المنطقة بما فيها إيران وانتهاك سيادتها.

واشار الى أن أمريكا انتهكت كافة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وسفكت دماء أبناء الشعب الإيراني الطاهرة بمن فيهم الشهيد قاسم سليماني.

وأضاف: أن تاريخ الجرائم الأمريكية تعلمنا أن المتغطرس لا يمكن إصلاحه أبدًا، مؤكدا أن القوة التي تملكها إيران وقوة شعبنا هي فقط تضمن استقلالنا وحريتنا.

واكد ان الشعب الإيراني سيزيل العقبات من طريق تقدمها وتطورها ويخيب آمال المتغطرسين كما فعلها دائما.
رقم : 1009609
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