الاحتلال يفرج عن الأسير الفلسطيني فراس صوافطة بعد ١٨ عامًا

وبحسب نادي الأسير، فإنّه تم الإفراج عن المعتقل صوافطة من سجن "مجدو"، عند حاجز سالم العسكري غرب جنين، مشيرًا إلى أنه أنهى حكمًا بالسجن لمدة 18 عامًا.



يُشار إلى أن الأسير صوافطة كان من المفترض أن يفرج عنه في شهر تموز الماضي، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 18 عاماً، وعلى إثر قضية وجهت له وهو في الأسر، جرى تمديد اعتقاله، ومحاكمته وكان من المفترض وفقاً لاتفاق مع محاميه أن يتم الإفراج عنه الأسبوع الماضي، إلا أنّ ذلك يتم على أن يفرج عنه اليوم.



يذكر أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4550) أسيراً، وذلك حتّى نهاية شهر تموز/يوليو 2022، من بينهم (27) أسيرة، و(175) قاصراً، ونحو (670) معتقل إداري.