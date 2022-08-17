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الأربعاء 17 آب 2022 ساعة 15:43

التيار الصدري: لن نشترك في الحوار الذي دعا له رئيس الوزراء

التيار الصدري: لن نشترك في الحوار الذي دعا له رئيس الوزراء
وقال المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في بيان، "نعلن أنّ التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر".

وعقد قادة الكتل السياسية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وجاء ذلك بعدما دعا الكاظمي، قادة القوى السياسية الوطنية، إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة للبدء بحوار وطني، مشيراً الى أن هذه الدعوة تأتي من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره.

وطالب الكاظمي في بيان رسمي كلّ الأطراف الوطنية بإيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني.
مصدر : وكالات
رقم : 1009659
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