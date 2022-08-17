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الأربعاء 17 آب 2022 ساعة 17:29

استمرار اعتداء القوات التركية على محطة مياه علوك بالحسكة

استمرار اعتداء القوات التركية على محطة مياه علوك بالحسكة
وبين مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أن الجماعات الإرهابية الموجودة ضمن مناطق سيطرة القوات التركية في ريف مدينة رأس العين لا تزال تعتدي على محطة مياه علوك والخطوط الكهربائية المغذية لها حيث تستمر عمليات سرقة الكهرباء القادمة من محطة كهرباء الدرباسية باتجاه محطة علوك وما يرافق ذلك من عمليات فصل كهربائي متكررة نتيجة الحمولات الزائدة.

ولفت المهندس العكلة إلى أنه نتيجة الأوضاع الأمنية والاعتداءات التركية المستمرة على مناطق ريف تل تمر الشمالي لم تتمكن ورشات الصيانة في مؤسسة المياه خلال اليومين الماضيين من التوجه إلى محطة علوك لصيانة الأعطال التي تطرأ على غواطس المياه والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية وبالتالي فإن المحطة تعمل حالياً بطاقتها الإنتاجية الدنيا في انتظار تحسن الظروف لدخول المحطة مجدداً.

يشار إلى أن مؤسسة المياه تقسم مدينة الحسكة والأحياء المحيطة بها إلى ستة قطاعات للضخ وقد تمتد فترة قطع المياه عن كل قطاع لمدة تقارب العشرين يوماً نتيجة التعديات والتجاوزات التي يقوم بها مرتزقة الاحتلال التركي.
رقم : 1009670
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