امير عبداللهيان: أبلغنا واشنطن وبقیة الأطراف بملاحظاتنا وننتظر ردهم

اسلام تايمز (ايران) - قال وزير الخارجية الايراني أمير حسين عبداللهيان، اليوم الاربعاء، ننتظر الرد الاميركي واذا تأكدنا مراعاة خطوطنا الحمراء وانتفاعنا من الاتفاق النووي اقتصاديا سنبحث في المراحل القادمة لعقد اجتماع وزاري.