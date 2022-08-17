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الأربعاء 17 آب 2022 ساعة 17:32
امير عبداللهيان: أبلغنا واشنطن وبقیة الأطراف بملاحظاتنا وننتظر ردهم
وأضاف امير عبداللهيان أبلغنا واشنطن وبقیة الأطراف عبر الوسيط الأوروبي بملاحظاتنا وننتظر ردهم.
وأكد وزير الخارجية الايراني يجب أن نتأكد في أي اتفاق من احترام خطوطنا الحمراء وتحقيق مصالحنا الاقتصادية.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
1009672
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