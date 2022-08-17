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الأربعاء 17 آب 2022 ساعة 18:16

ليتوانيا تدعو لإلغاء تأشيرات شنغن السياحية الصادرة للروس

ليتوانيا تدعو لإلغاء تأشيرات شنغن السياحية الصادرة للروس
وبحسب" نوفوستي" فقد نقل موقع "Lietuvos rytas" عن لاندسبيرغيس قوله: "الأفضل أن يكون هناك قرار أوروبي يلغي سريان مفعول هذه التأشيرات ويتوقف الجميع عن إصدارها".

وأضاف أن القرار المشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي ضروري، لأنه يمكن لأي مواطن روسي الآن الحصول على التأشيرة في القنصلية الألمانية في كل مدينة تقع فيها وأن يتجه عبر أراضي فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا إلى المكان الذي يريد أن يستريح فيه".

وتقدمت الحكومة الألمانية سابقا بمشروع قرار أوروبي حول حظر إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس كجزء من حزمة العقوبات المقبلة. من جانبه دعا البرلمان اللاتفي بلدان الاتحاد الأوروبي لوقف إصدار التأشيرات لمواطني روسيا وبيلاروس. أما إستونيا فأفاد وزير خارجيتها، أورماس ريينسالو، بأن بلاده ستغلق الحدود أمام المواطنين الروس الذين توجد لديهم تأشيرات شينغن التي تم إصدارها في الجمهورية. وقال وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشاوسكاس، سابقا، إن بلدان الاتحاد الأوروبي هيهات أن تتفق على حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.
مصدر : وكالات
رقم : 1009674
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