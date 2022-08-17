ريابكوف: صيغة فيينا في خط النهاية لكن لم تسوى جميع القضايا

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لوكالة تاس للأنباء اليوم الأربعاء أن العمل على إحياء خطة العمل الشاملة المشترك(الاتفاق النووي) بشأن البرنامج النووي الإيراني بصيغة فيينا قد وصل إلى خط النهاية، لكن مازالت هناك بعض القضايا لم تسوى بعد.



وذكر ريابكوف أن العمل في صيغة فيينا لإحياء الاتفاق النووي في خط النهاية ولكن لم يتم تسوية جميع القضايا حتى الآن، مشيرا إلى أن الاتصالات المكثفة جارية على مستويات مختلفة ويعمل الوفد الروسي بشكل وثيق وبناء مع زملائه.



وبدأت الجولة الأخيرة من المفاوضات لرفع الحظر عن إيران يوم الخميس 4 أغسطس في فيينا بعد توقف دام خمسة أشهر.



واستمرت هذه المفاوضات لمدة أربعة أيام وانتهت يوم الإثنين الموافق 8 أغسطس الجاري برحيل الوفود المشاركة إلى عواصمها.



وبعد أسبوع، صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان أنه بحلول الساعة الثانية عشرة من صباح الاثنين 15 آب/أغسطس، ستقدم طهران ملخصها النهائي كتابياً إلى منسق الاتحاد الأوروبي، وقال: إذا أبدت أميركا المرونة، فسنصل إلى الاتفاق في الأيام المقبلة.



من جانبها قالت اوروبا انها تلقت ملاحظات ايران على النص الذي قدمته لاحياء الاتفاق النووي، كما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، مساء الثلاثاء، ان بلاده تلقت ملاحظات إيران حول المتن المقدم لإحياء الاتفاق النووي، عبر الوسيط الأوروبي، موضحاً: نقوم حالياً بالتشاور مع زملائنا الأوروبيين.