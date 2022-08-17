الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 17 آب 2022 ساعة 20:41

"عدوة ترامب اللدودة" تخسر مقعدها في الكونغرس

"عدوة ترامب اللدودة" تخسر مقعدها في الكونغرس
وبحسب"أف ب" فان ابنة ديك تشيني، والتي انضمت إلى لجنة التحقيق بشأن الهجوم على الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، تعهدت رغم هزيمتها "فعل كل ما يلزم" لكي لا ينتخب ترامب رئيسا مجددا.

منيت الجمهورية ليز تشيني، العدوة اللدودة لدونالد ترامب، بهزيمة نكراء في السباق لنيل ترشيح حزبها لإعادة انتخابها نائبة عن ولايتها وايومينغ، بعد أن فازت بهذا الترشيح هارييت هيغيمن المدعومة من الرئيس السابق.

وتحولت تشيني (56 عاما) إلى واحدة من أشد أعداء ترامب منذ انضمت إلى لجنة برلمانية تحقق في دور الرئيس السابق في الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وفي كلمة اعترفت فيها بهزيمتها أمام هيغيمن، تعهدت ابنة ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، "فعل كل ما يلزم" لكي لا ينتخب ترامب رئيسا مجددا. مضيفة: "لقد قلت منذ السادس من يناير/كانون الثاني إنني سأفعل كل ما يلزم لضمان أن لا يقترب دونالد ترامب مجددا من المكتب البيضاوي، وأنا أعني ذلك".

وسارع الملياردير الجمهوري إلى الترحيب بهزيمة عدوته. وكتب ترامب على "تروث سوشل"، شبكة التواصل الاجتماعي التي أسسها، إنه يتعين على تشيني "أن تخجل من نفسها، من الطريقة التي تتصرف بها". وأضاف الرئيس السابق "الآن، يمكنها أخيرا أن تقع في غياهب النسيان السياسي".

وفي ولاية محافظة للغاية وصوت أكثر من 70 بالمئة من ناخبيها لترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تؤيد هارييت هيغيمن النظرية التي يعتنقها أنصار ترامب ومفادها أن انتخابات 2020 "سرقت" من الرئيس السابق، وذلك بالرغم من أدلة لا تحصى أثبتت عدم صحة هذه المزاعم.

أما تشيني التي سرت شائعات بشأن عزمها على الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فقد أكدت مساء الثلاثاء أن يدها ممدودة إلى "الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين". وقالت "فلنتعهد بناء جبهة موحدة ضد كل من يريدون تدمير جمهوريتنا".
مصدر : وكالات
رقم : 1009692
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أنباء عن زيارة للفصائل الفلسطينيّة إلى مصر.. ماذا في جعبة حركة الجهاد الإسلاميّ؟
أنباء عن زيارة للفصائل الفلسطينيّة إلى مصر.. ماذا في جعبة حركة الجهاد الإسلاميّ؟
إشارات تركيّة إيجابية تجاه سوريا.. دعم جديد للحوار مع دمشق
إشارات تركيّة إيجابية تجاه سوريا.. دعم جديد للحوار مع دمشق
17 آب 2022
جنود الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
جنود الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
17 آب 2022
مناورات روسيا والصين وإيران تصم أذان الولايات المتحدة
مناورات روسيا والصين وإيران تصم أذان الولايات المتحدة
17 آب 2022
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط خلافات داخلية وتدخلات خارجية
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط خلافات داخلية وتدخلات خارجية
16 آب 2022
إهمال ممنهج يعاني منه ناشطو الرأي في سجون آل خليفة
إهمال ممنهج يعاني منه ناشطو الرأي في سجون آل خليفة
16 آب 2022
وحدة أمنية خاصة برأس مال 24 مليون دولار أمريكي لقمع معارضي ابن سلمان في الخارج
وحدة أمنية خاصة برأس مال 24 مليون دولار أمريكي لقمع معارضي ابن سلمان في الخارج
16 آب 2022
التطبيع الإماراتي ‘‘الإسرائيلي‘‘.. الفشل المحتوم
التطبيع الإماراتي ‘‘الإسرائيلي‘‘.. الفشل المحتوم
16 آب 2022
مناورات روسيا والصين وإيران بالقرب من حدود الولايات المتحدة
مناورات روسيا والصين وإيران بالقرب من حدود الولايات المتحدة
16 آب 2022
لجنة الأمن القومي البرلمانية: وزارة الإمن وجهت ضربات دقيقة للمعادين للثورة
لجنة الأمن القومي البرلمانية: وزارة الإمن وجهت ضربات دقيقة للمعادين للثورة
15 آب 2022
باقري يقدم تقريرا عن المفاوضات النووية للمجلس الأعلى للأمن القومي
باقري يقدم تقريرا عن المفاوضات النووية للمجلس الأعلى للأمن القومي
15 آب 2022
إيران: المفاوضات النووية ليست بمستوى الطموح
إيران: المفاوضات النووية ليست بمستوى الطموح
15 آب 2022
هل باتت أنظمة التطبيع العربيّ شريكة بمجازر ‘‘‘إسرائيل‘‘ بحق الشعب الفلسطينيّ؟
هل باتت أنظمة التطبيع العربيّ شريكة بمجازر ‘‘‘إسرائيل‘‘ بحق الشعب الفلسطينيّ؟
15 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أنباء عن زيارة للفصائل الفلسطينيّة إلى مصر.. ماذا في جعبة حركة الجهاد الإسلاميّ؟
إشارات تركيّة إيجابية تجاه سوريا.. دعم جديد للحوار مع دمشق
جنود الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
مناورات روسيا والصين وإيران تصم أذان الولايات المتحدة