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الأربعاء 17 آب 2022 ساعة 20:54

إثيوبيا.. "جيش تحرير أوروميا" يقترح هدنة إنسانية ويحذر من المجاعة

إثيوبيا.. "جيش تحرير أوروميا" يقترح هدنة إنسانية ويحذر من المجاعة
وبحسب "أسوشيتد برس" "جيش تحرير أوروميا" المنخرط في صراع دموي مع الحكومة الإثيوبية، التي تصنفه إرهابيا، قال في بيان إنه عرض "التعاون مع إعلان الهدنة الإنسانية للسماح للوكالات الإنسانية بتقديم المساعدة إلى المناطق المتضررة".

وبينما ينفي المسؤولون الإثيوبيون حدوث وفيات بسبب الجوع، قال المتحدث باسم الجماعة أودا تربي، في البيان، إن النساء والأطفال "يموتون جوعا كل يوم".

وأضاف المتحدث أن "جيش تحرير أوروميا" سيفتح "ممرا إنسانيا إذا فشلت الهدنة" أو إلى أن يتم التفاوض حول ذلك، وسط "تباطؤ حكومة إثيوبيا". حسب البيان.

يأتي بيان "جيش تحرير أوروميا" في وقت يواجه فيه القرن الإفريقي جفافا شديدا، بسبب مواسم متعددة من قلة الأمطار، فضلا عن الصراع في بعض المناطق.

وتُعد أوروميا، أكبر الولايات الفيدرالية في إثيوبيا، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا بالجفاف في البلاد.

وكانت الوكالة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة قالت هذا الشهر إن أكثر من 20 مليون شخص في إثيوبيا يحتاجون للمساعدة هذا العام، وإن نحو ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال.

وأضافت الوكالة: "إثيوبيا تواجه أسوأ موجة جفاف في السنوات الأربعين الماضية، والتأثير واضح في المزيد من المناطق في جنوب وشرق البلاد"، وأشارت إلى تفاقم مستويات سوء التغذية، ونفوق أكثر من 3 ملايين رأس من الماشية.
مصدر : وكالات
رقم : 1009696
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