ماوراء التصعيد التركي في الشمال السوري؟

وبحسب مصادر ميدانية فقد استهدف الجيش التركي بعض النقاط العسكرية اسفرت عن استشهاد ثلاثة جنود وجرح ستة اخرين ليرد الجيش السوري على العدوان باستهداف لبعض المواقع وتدميرها.



وقال قائد عسكري في الجيش السوري أن التهديدات التركية ماهي الا حقن تبنيج للمعارضة، لتهدئة الشارع الذي بدأ بحرق الاعلام التركية ويقول تركيا باعتنا، هذه الاقوال كلها نحن لا نعيرها أي اهتمام، نحن كقوات رديفة والجيش السوري بريف حلب الشمالي جاهزون دائما لاي تصعيد".



وكانت قد سادت حالة من الترقب قد خيمت على المنطقة قبل الاستهداف الذي قامت به القوات التركية ليخرج وزير الخارجية التركي بتصريح يقول فيه يجب الجلوس مع الحكومة السورية لايجاد حل سياسي يعيد الاستقرار للمنطقة، وذلك بعد القمة الثلاثية الروسية الايرانية التركية



ويشار إلى أنه قد خرجت مظاهرات في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا بعد القمة الثلاثية، حرقوا خلالها العلم التركي ونددوا بالتصريحات التركية الاخيرة لتعاود تركيا اطلاق التهديدات بشن عملية عسكرية تجاه قرى الشمال السوري ارضاء للمجموعات المسلحة واعلامهم عدم التخلي عنهم.



عودة التهيدات التركية الى الواجهة من جديد تاتي ضمن النظام التركي لتهدئة المجموعات المسلحة المدعومة من قبله اولا ولتبريد الشارع التركي وخاصة بعد المظاهرات وحادثة إحراق العلم التركي في قرى الشمال السوري الواقعة تحت سيطرة هذه المجموعات.



وكان قد جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو دعوته إلى 'مصالحة' بين النظام والمعارضة في سوريا، بعد دعوة مماثلة أطلقها الأسبوع الماضي.



وتتصدر قضية المصالحة بين تركيا والدولة السورية الحديث السياسي والشعبي في تركيا، تصدر احدثه تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو حول نية تركيا اعادة العلاقات مع النظام تصريحات احدثت ضجة في الأوساط التركية فبدى وزير الخارجية وكأنه يتراجع لتبدأ سلسلة تصريحات تؤكد مساعي تركيا اعادة العلاقات مع سوريا كان آخرها تصريح وزير الخارجية التركي مرة اخرى سعي حكومته لعودة العلاقات.



المصالحة مع سوريا والسعي للتقريب بين المعارضة السورية والنظام قضية أظهرت توافقا بين المكونات السياسية التركية ، توافق لا يحدث كثيرا، لكن ما تحاول الحكومة التركية الاقدام عليه كان مطلب المعارضة هنا والتي ترى أن استمرار العلاقة مع سوريا كان يفترض ان لاينقطع منذ عشر سنوات وهو بوابة العبور لحل الازمة.



وشهد الاسبوع الاخير مجموعة من التصريحات من احزاب وقوى تركية تدعو الى ضرورة تطبيع العلاقات مع سوريا كان اخرها الاعلان عن زيارة مرتقبة لزعيم حزب "الوطن"، دوغو برينشاك الحليف لأردوغان خلال الأيام العشرة القادمة إلى سوريا.



ويرى مراقبون بان المؤشرات جميعها تذهب باتجاه عودة العلاقات الرتكية السورية، وان ماجرى من تصريحات بدى يعضها متضاربا ماهو الا للتمهيد لعودة العلاقات وتهيئة الرأي العام داخل تركيا.