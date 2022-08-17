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الأربعاء 17 آب 2022 ساعة 21:08

الإحتلال يمضي قدما للتطبيع مع إندونيسيا من بوابة الاستثمار

الإحتلال يمضي قدما للتطبيع مع إندونيسيا من بوابة الاستثمار
ونقل الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم"، آريئيل كهانا، عن "ريفكا زيبرت مؤسس مركز إسرائيل وآسيا، أن هناك إمكانات هائلة غير مستغلة في إندونيسيا، في مجالات: التعليم والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتنقل والصحة والتكنولوجيا الزراعية وتقنيات المياه".

وأضاف في تقرير أنه "تم تنظيم هذه الرحلة الإسرائيلية إلى إندونيسيا الدولة الإسلامية الأكبر في العالم، في أعقاب برنامج عبر الإنترنت مدته ثلاثة أشهر يديره المركز، ويجمع قادة من كلا البلدين للتعرف على ثقافات واقتصادات وتحديات الجانبين، وتشكيل فرق وطنية لحل التحديات الحرجة في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وتطوير النظام البيئي".

ولم يصدر تعليق من السلطات الإندونيسية على ما ورد في الصحافة العبرية حول هذه التطورات بالتأكيد أو النفي أو التوضيح.

ولا يخفي الاحتلال الإسرائيلي أنه يضع تطبيع علاقاته مع إندونيسيا على رأس جدول أعمالها، بسبب موقعها الجيو-سياسي، أو لما تحتويه من موارد طبيعية هائلة.
مصدر : وكالات
رقم : 1009702
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