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الأربعاء 17 آب 2022 ساعة 21:10

سيول: كوريا الشمالية تختبر صاروخين "كروز" في البحر الأصفر

سيول: كوريا الشمالية تختبر صاروخين "كروز" في البحر الأصفر
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول عسكري (لم تسمّه) قوله إن "هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخي كروز باتجاه البحر الأصفر في وقت مبكر من اليوم".

وأفادت الهيئة بأن "سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلا مفصلا حول ما يتعلق بالتفاصيل الأخرى بشأن الصاروخين".

جاء ذلك عقب إعلان سيول وواشنطن عزمها بدء مناورات عسكرية مشتركة "ضخمة" الأسبوع المقبل، وسط استمرار التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وبهذه الخطوة، استأنفت بيونغ يانغ إطلاق الصواريخ بعد مرور حوالي شهرين منذ أن أطلقت صواريخ باليستية في 5 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاء إطلاق الصاروخين بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أنه "لا يستطيع تقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية، ولا يريد تغيير الوضع الراهن بالقوة"، بحسب "يونهاب".

والإثنين، عرض يون حوافز اقتصادية على كوريا الشمالية مقابل نزع السلاح النووي، قائلا إن نزع بيونغ يانغ للسلاح النووي أمر "أساسي" لتحقيق السلام في المنطقة.

كما تستعد كوريا الجنوبية والقوات الأمريكية للمناورات العسكرية السنوية المشتركة التي ستبدأ الإثنين المقبل.

والشهر الماضي، حذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيول من أن أي عمل عسكري ضد بلاده "سيُمحى".
رقم : 1009705
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