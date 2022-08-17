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الأربعاء 17 آب 2022 ساعة 21:40
عرنوس يدشن مراكز تحويل الكهرباء بحلب القديمة
وياتي تدشين هذه المراكز لتحويل الكهرباء في سياق تنفيذ توجيهات الرئيس بشار الأسد بعد زيارته لمدينة حلب مؤخراً .
والتدشين تمهيداً لوضع 40 مركزاً تحويلياً جديداً في الخدمة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزه.
مصدر :
وكالات
رقم :
1009708
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