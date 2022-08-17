عرنوس يدشن مراكز تحويل الكهرباء بحلب القديمة

وياتي تدشين هذه المراكز لتحويل الكهرباء في سياق تنفيذ توجيهات الرئيس بشار الأسد بعد زيارته لمدينة حلب مؤخراً .



والتدشين تمهيداً لوضع 40 مركزاً تحويلياً جديداً في الخدمة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزه.