شهيد واصابات برصاص الاحتلال في نابلس

وأفاد احمد جبريل المتحدث باسم الهلال الاحمر في نابلس باستشهاد المواطن وسيم نصر خليفة (18 عاما) بعد اصابته بالصدر برصاص الاحتلال فيما اصيب36 بينهم 3 اصابات بالرصاص الحي في الفخذ والخاصرة والصدر، واصابة بنقبلة غاز بالرأس، واصابة بوقوع، إضافة إلى اصابة بشظية في الرأس وقد تم نقلهم الى مستشفى رفيديا والمستشفى العربي لتلقي العلاج.



كما واصيب 27 مواطنا بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.



هذا واندلعت اشتباكات وصفت بالعنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عند اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لقبر يوسف.