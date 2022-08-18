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الخميس 18 آب 2022 ساعة 08:50

قوى العدوان ترتكب 172 خرقاً للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان ترتكب 172 خرقاً للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خمس غارات للطيران الاستطلاعي على ميسرة البرح بمحافظة تعز، والطلعة الحمراء في صرواح بمحافظة مأرب وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وذكر المصدر أن الخروقات شملت 39 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا سبعة خروقات باستحداث تحصينات قتالية في تبة الذروة بالضباب في تعز، وتبة سيان في الطينة بحجة، والجبلية بمديرية التحيتا بالحديدة والشبكة بنجران.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان نفذوا محاولة تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال غرب حيس بالحديدة.

ولفت المصدر إلى تسجيل 90 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر بأنه تم رصد 31 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة وصرواح وملعاء بمحافظة مأرب، وحرض وبني حسن وحيران والطينة بمحافظة حجة.

كما استهدف القصف المدفعي مواقع الجيش واللجان في الملاحيظ والمدافن والبقع وشداء بمحافظة صعدة، وشمال غرب وشمال شرق وشرق حيس بالحديدة وفي مقبنة.

ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الكمب القديم والعمود بوادي جارة وجبل تويلق بجيزان والصوح والبقاع بنجران.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 26 ألفاً و637 خرقاً.
مصدر : وكالات
رقم : 1009743
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