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الخميس 18 آب 2022 ساعة 08:54

كتيبة نابلس تستهدف قوات الاحتلال بمحيط قبر يوسف بصليات مكثفة

كتيبة نابلس تستهدف قوات الاحتلال بمحيط قبر يوسف بصليات مكثفة
وقالت كتيبة نابلس في تصريح مقتضب: "ســ11:00 بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا من استهداف تجمع لقوات وآليات الاحتلال في شارع عمان بصليات مكثفة من الرصاص من عدة محاور وإصابتها بشكل مباشر.".

إلى ذلك، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة شارعي القدس وعمان، ومحيط قبر يوسف شرق نابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وأضافت أن المواجهات ما زالت تدور حتى إعداد الخبر في شارع عمان.
رقم : 1009745
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