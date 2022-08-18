الصفحة الرئيسية
0
الخميس 18 آب 2022 ساعة 13:56

القضاء الإيراني يطالب أميركا بالكف عن الاعتقال التعسفي لمواطنيه

القضاء الإيراني يطالب أميركا بالكف عن الاعتقال التعسفي لمواطنيه
وفي تغريدة له اليوم (الخميس)، صرح نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان الوطنية، كاظم غريب آبادي: "قامت أميركا باعتقال عشرات الايرانيين الابرياء بذريعة الإلتفاف على اجراءات حظرها الجائرة واللاانسانية".

وأضاف: "تم إلقاء القبض على شخصين آخرين، هما السيد سرهنك بور والسيد عطار كاشاني"، مؤكدا انه "يجب الافراج فورا عن جميع السجناء الابرياء".

وتابع غريب آبادي: "سرهنك بور محتجز في ظروف غير إنسانية. وهو غير مقيم في الولايات المتحدة وعليه أن يدفع إيجار الشقة التي سجن فيها. كما تم حرمانه من خدمات الطوارئ الطبية ويتعين عليه دفع التكاليف الباهظة للعلاج بنفسه. هذا سلوك قاس!"
مصدر : وكالات
رقم : 1009798
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
18 آب 2022
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
18 آب 2022
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
18 آب 2022
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
18 آب 2022
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
18 آب 2022
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة
18 آب 2022
أنباء عن زيارة للفصائل الفلسطينيّة إلى مصر.. ماذا في جعبة حركة الجهاد الإسلاميّ؟
أنباء عن زيارة للفصائل الفلسطينيّة إلى مصر.. ماذا في جعبة حركة الجهاد الإسلاميّ؟
17 آب 2022
إشارات تركيّة إيجابية تجاه سوريا.. دعم جديد للحوار مع دمشق
إشارات تركيّة إيجابية تجاه سوريا.. دعم جديد للحوار مع دمشق
17 آب 2022
جنود الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
جنود الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
17 آب 2022
مناورات روسيا والصين وإيران تصم أذان الولايات المتحدة
مناورات روسيا والصين وإيران تصم أذان الولايات المتحدة
17 آب 2022
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط خلافات داخلية وتدخلات خارجية
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط خلافات داخلية وتدخلات خارجية
16 آب 2022
إهمال ممنهج يعاني منه ناشطو الرأي في سجون آل خليفة
إهمال ممنهج يعاني منه ناشطو الرأي في سجون آل خليفة
16 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة