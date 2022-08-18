اقتتال مسلح بين مجموعتين مواليتين للجيش التركي في ريف حلب

وذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن اشتباكات متقطعة، بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة اندلعت بين مجموعة مسلحة من أهالي البلدة من جهة، وميليشيا "لواء عاصفة الشمال" من جهة أخرى بالقرب من دوار الدالة في وسط مدينة إعزاز، أدت إلى تضرر عدد من المحلات التجارية، إضافة إلى تكسير محتويات مكتب داخل فرن آلي، وسط استقدام الطرفين تعزيزات عسكرية إلى وسط المدينة، ما ينذر بتجدد الاشتباكات بأي لحظة.



ووفق المصادر، فإن الاشتباكات تسببت أيضاً بإصابة مسلح من "عاصفة الشمال" بجراح. والإثنين الماضي، اندلع اقتتال بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للاحتلال التركي.