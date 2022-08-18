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الخميس 18 آب 2022 ساعة 14:27
ارتفاع اضافي لسعر صفيحة البنزين في لبنان
واصبحت الأسعار كالآتي:
البنزين 95 أوكتان 572000 ليرة
البنزين 98 اوكتان 584000 ليرة
المازوت 663000 ليرة
الغاز 321000 ليرة
مصدر :
وكالات
رقم :
1009806
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