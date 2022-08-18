الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين

وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء، أكد آية الله ابراهيم رئيسي على ضرورة الاستفادة من القابليات والامكانات الشعبية في الاجتماع الشعبي العظيم خلال زيارة الاربعين، وقال: على جميع الأجهزة الحكومية ان تبذل قصارى جهودها للعمل بواجباتها في تسهيل مشاركة الجماهير، وأن تعتبر اللجان الشعبية مساندة لها.



وأكد آية الله رئيسي ضرورة التخطيط واتخاذ الترتيبات اللازمة لإقامة مراسم زيارة الاربعين بعظمة أكبر، مصرحا: من الواجب ان تعمل جميع الاجهزة بشكل تطوعي جهادي سواء في جانب المشاورات الدبلوماسية مع العراق، او من حيث توفير البنى التحتية اللازمة، وأن تكون فعالة في مجال تسهيل زيارة الاربعين للزوار.



وكلّف الرئيس الايراني جميع دوائر المحافظات لبذل الدعم للمجموعات الشعبية التطوعية في المحافظات، وأن تستفيد من الطاقات والقابليات العظيمة لهذه المجموعات في إجراء مراسم مسيرات زيارة الاربعين.