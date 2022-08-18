طهران وكربلاء توقعان مذكرة تفاهم للتوأمة بينهما

وخلال زيارة محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، إلى العاصمة الايرانية طهران ولقائه مع أمين العاصمة، علي رضا زاكاني، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتوأمة بين المدينتين بهدف التمهيد لتنمية التعاون بين الجانبين في مجالات أبعد من التعاون بشأن زيارة الأربعين.



وبناء على الاتفاق الحاصل، سيتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة محمد أمين توكلي زادة، مساعد أمين العاصمة طهران في الشؤون الاجتماعية والثقافية عن الجانب الايراني، والسيد حسن الشريفي رئيس بلدية كربلاء عن الجانب العراقي، لعقد اجتماعات مشتركة بعد زيارة الاربعين لبحث المزيد من التعاون والتمهيد له بين المدينتين في مختلف مجالات الإدارة المدنية، فضلا عن التعاون المعتاد خلال ايام زيارة الأربعين.



كما تجري أمانة العاصمة طهران، في الوقت الحاضر محادثات للتوقيع على مذكرات تفاهم للتوأمة مع سائر المدن العراقية بما فيها بغداد والنجف الأشرف.



وتعد مذكرة التفاهم للتوأمة بين طهران وكربلاء، أول اتفاق يتم التوصل اليه بشأن التوأمة خلال الفترة الجديدة من الإدارة المدنية.