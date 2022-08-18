وبحسب مصدر فقد نقلت وسائل إعلام عبرية عن كوخافي قوله، خلال مؤتمر "رؤساء أقسام المعارف"، إنه "قبل 10 أيام، استهدف الجيش الإسرائيلي بشكل بالغ الدقة تيسير الجعبري (قائد المنطقة الشمالية بقطاع غزة في حركة الجهاد الإسلامي)، وفي الوقت نفسه نفذ موجة اعتقالات الضفة الغربية، وفي موازاة ذلك شن هجومًا في دولة ثالثة".



واعتبر كوخافي أنه "إذا لم تكن هناك عملية عسكرية فإنه يوجد دفاع، وهذه مهمة معقدة جدًا، ويحظر علينا أن نعتبرها واضحة تلقائيًا".



وشهدت غزة عدوانًا إسرائيليًا استمر لثلاثة أيام، دُمرت خلاله عشرات المنازل، وأسفر عن استشهاد 49 فلسطينيًا بينهم العديد من الاطفال، وإصابة 360 آخرين، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق مئات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وبلدات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل.