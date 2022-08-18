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الخميس 18 آب 2022 ساعة 17:35

الخارجية الروسية: موسكو لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في حالات الطوارئ

الخارجية الروسية: موسكو لن تستخدم ترسانتها النووية إلا في حالات الطوارئ
وجاء ذلك على لسان نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، اليوم الخميس، حيث قال إنه وفقا للعقيدة العسكرية الروسية، فإن استخدام روسيا لقوى الرد النووي ممكن فقط كوسيلة للرد على عدوان أو وجود تهديد لوجود الدولة.

وأضاف نيتشايف للصحفيين: "تسمح العقيدة العسكرية الروسية بالرد النووي فقط كرد على عدوان باستخدام أسلحة دمار شامل، أو عندما يكون وجود الدولة الروسية ذاته مهددًا".

وأكد نيتشايف أن استخدام الترسانة النووية الروسية ممكن فقط في حالة الرد على هجوم.

ووصف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، ما أعلنته بعض وسائل الإعلام عن أن روسيا تخطط لاستخدام السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا بأنه كذب مفضوح.

وقال سيرغي شويغو في كلمة افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولي، في إشارة إلى مزاعم التحضير لاستخدام السلاح النووي التكتيكي الروسي في أوكرانيا ومزاعم الاستعداد لاستخدام السلاح الكيميائي: "إنها إشاعات كاذبة".

ونوه إلى أنه لا يمكن أن تلجأ القوات الروسية إلى استخدام السلاح النووي إلا لأجل صد هجوم نووي.
مصدر : وكالات
رقم : 1009825
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