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الخميس 18 آب 2022 ساعة 19:11

طهران تثمن دور مسقط البناء خلال مفاوضات رفع الحظر

طهران تثمن دور مسقط البناء خلال مفاوضات رفع الحظر
وقد بحث حسين أميرعبداللهيان وبدر البوسعيدي في اتصال هاتفي أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائية وكذلك بعض القضايا المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما قام الطرفان بتقييم آخر القضايا المتعلقة بمفاوضات فيينا.

وأشار أميرعبداللهيان في هذا الاتصال إلى الدور البناء الذي لعبته عمان خلال مفاوضات رفع الحظر عن إيران، وثمن جهود مسقط في تقريب وجهات نظر الأطراف المختلفة.

كما أشار وزير الخارجية الإيرانية إلى اعتقال حاج إيراني خلال مناسك الحج لهذا العام من قبل شرطة المملكة العربية السعودية، وأكد على ضرورة إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن.

وخلال هذه المحادثة أشار وزير خارجية عمان إلى أنه سيتابع وفي إطار العلاقات الودية بين البلدين الإفراج عن هذا الحاج الإيراني.

وأعرب بدر البوسعيدي عن أمله في أن نشهد نتيجة مرضية لمفاوضات فيينا بتعاون مشترك من قبل جميع الأطراف.

وفي إشارة إلى حسن نية إيران وجديتها في التوصل إلى اتفاق جيد ومستقر، أضاف أميرعبداللهيان: بعد تلقي وجهات النظر الأميركية، سندخل مرحلة جديدة في فيينا في حال ضمان استفادة إيران الاقتصادية من الاتفاقية ومراعاة خطوطنا الحمراء.

وأكد وزير خارجية إيران: حتى لم يتم الاتفاق على كل شيء، لا يمكننا التحدث على وجه اليقين عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستقر.
رقم : 1009847
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