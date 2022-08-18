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الخميس 18 آب 2022 ساعة 19:29

الاتفاق النووي الايراني .. ما المنتظر من المشاورات الأوروبية الأمريكية؟

الاتفاق النووي الايراني .. ما المنتظر من المشاورات الأوروبية الأمريكية؟
ويستبعد الخبراء بأن يكون الاتفاق النووي قريباً. ويقولون أن مايهم ايران في مفاوضات رفع الحظر هو عدم تكرار خروج اميركا من الاتفاق النووي، وان يكون هناك ضمان خمس سنوات للشركات الاجنبية التي تستثمر في ايران بعد رفع الحظر، وإزالة حرس الثورة الاسلامية من لائحة الارهاب الاميركية مؤكدا ان هذه هي نقاط الخلاف الاساسية في المحادثات.

وفي سياق متصل يقول الباحثون السياسيون، ان عودة تخصيب اليورانيوم ليست عقبة امام ايران، لأنها الغت المتفق عليه بسبب انسحاب اميركا من الاتفاق وعجز الوسيط الاوروبي عن ايجاد البدائل.

ويشير الباحثون السياسيون إلى ان الضمانات التي تطلبها ايران في مفاوضات الغاء الحظر منطقية، بعد ما تنصل الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع في عهد الرئيس الأميركي الاسبق باراك أوباما عام 2015.

ويرى الباحثون السياسيون، أنه الى الان الولايات المتحدة الاميركية لن تحسم قرارها بشكل نهائي على شروط ايران في احياء الاتفاق النووي، وهذا يوحي بان هناك نقاط مازالت عالقة.

وبدورهم يقول خبراء بالشأن الايراني ان سياسات واشنطن بالضغط على ايران من اجل التنازل في الاتفاق النووي بائت بالفشل، ولذا واشنطن أرغمت على تقديم التنازلات في الإتفاق النووي، وهذا ما يفسر بيان الخارجية الأميركية بأن جهود انقاذ الإتفاق النووي مع إيران باتت في نهايتها.

يوضح الخبراء أن ايران لديها طاقات كبيرة بدأت تجني ثمارها، و أن الشركات الايرانية التي اوقف عملها بسبب الحظر استأنفت عملها، وبدأت بإستقطاب العاملين فيها وكذلك العملية الايرانية التي بدأت تتهاوى امام الدولار اليوم استعادة عافيتها،موكدين ان الحظر الاميركي المفروض على ايران لم يحدها من التطو الاقتصادي و العلمي والانجازات الكبيرة في كافة المستويات.

ويرى محللون سياسيون، أن ادارة بايدن تنتهج نفس استراتجية الرئيس الاميركي الأسبق باراك اوباما، لذا ستحاول بشتى الطرق للوصول الى اتفاق نووي مع ايران، لانها تنظر الى الاتفاق النووي مع ايران انجاز على صعيد المجتمع الدولي، مشيرين الى أن ادارة بايدن، ستعمل المستحيل الى الوصول الى الاتفاق النووي مع ايران في وقت قريب.
رقم : 1009850
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