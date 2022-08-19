الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 19 آب 2022 ساعة 07:29

انطلاق فعاليات اسبوع دعم القدس والاقصى بغزة

انطلاق فعاليات اسبوع دعم القدس والاقصى بغزة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة والمؤسسات العاملة للقدس، في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، تزامنا مع الذكرى الــ 53 لإحراق المسجد الأقصى ,حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

وقال رئيس لجنة القدس والأقصى النائب أحمد أبو حلبية: إن الاحتلال يسعى إلى تهويد مدينة القدس، وإقامة ما يسمى بالهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول تخصيص أوقات محددة لتدنيس المستوطنين لساحات الأقصى، تمهيدًا لفرض التقسيم الزماني، والعمل لإقامة ما يسمى مشروع القدس الكبرى، وسط حالة من التطبيع المخزي لأنظمة عربية وإسلامية رهنت مصالحها للاحتلال، حسب وصفه.

وتعرض المسجد الأقصى المبارك في 21 آب/أغسطس عام 1969 لحريق كبير على يد اليهودي المتطرف دينيس مايكل، وأتت النيران على الجناح الشرقي للمسجد بما فيه منبر صلاح الدين.

وصدر عن مجلس الأمن الدولي قرار بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 1969 أدان إسرائيل لحرق المسجد الأقصى، ودعا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.

وتشرف حاليًّا دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردنية، على المسجد الأقصى وأوقاف القدس الإسلامية الأخرى.
مصدر : وكالات
رقم : 1009914
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
19 آب 2022
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
19 آب 2022
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
18 آب 2022
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
18 آب 2022
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
18 آب 2022
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
18 آب 2022
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
18 آب 2022
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
18 آب 2022
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة
18 آب 2022
أنباء عن زيارة للفصائل الفلسطينيّة إلى مصر.. ماذا في جعبة حركة الجهاد الإسلاميّ؟
أنباء عن زيارة للفصائل الفلسطينيّة إلى مصر.. ماذا في جعبة حركة الجهاد الإسلاميّ؟
17 آب 2022
إشارات تركيّة إيجابية تجاه سوريا.. دعم جديد للحوار مع دمشق
إشارات تركيّة إيجابية تجاه سوريا.. دعم جديد للحوار مع دمشق
17 آب 2022
جنود الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
جنود الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
17 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة