أحدث العناوين :
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس
البحث عن المفقودين في مقابر ترهونة
الحكومة المصرية تعلق على اخلاء سكان جزيرة الوراق
مالي تشيد بالتعاون العسكري مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب
الاحتلال يقيم مهرجانا بالقدس المحتلة لاهداف تهويدية
قطر تدين بشدة تفجيرا استهدف مسجدا بأفغانستان
محمد بن سلمان يستقبل عمار الحكيم.. والأخير يغرد عن تفاصيل اللقاء
تركيا تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد
بالصور.. انصار التيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في الخضراء
تشاد تبدأ السبت حوارا وطنيا شاملا تغيب عنه فصائل متمردة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
19 August 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
إفریقیا
الجزائر
0
الجمعة 19 آب 2022 ساعة 08:04
حرائق الجزائر: عشرات القتلى والاصابات
وذكرت وسائل اعلام محلية أن مئاتِ العائلات فرّت من منازلها في ولاية سوق اهراس.
وأغلقت الأجهزة الأمنية طرقًا عديدة بسبب الحرائق. وأوضحت الحماية المدنية أنّ 39 حريقاً في الجزائر لا تزال متواصلة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1009916
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
"اسرائيل" تهدد لبنان وتستجدي المقاومة.. خذوا ما تطلبون وجمدوا تهديد ايلول
جنود الاحتلال الإسرائيلي يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
19 آب 2022
قاليباف: لن نسمح لمطالب إضافية في الاتفاق النووي
19 آب 2022
الرئيس الايراني يوعز بالاستفادة من قابليات مجموعات العمل التطوعي في زيارة الاربعين
18 آب 2022
الحياة السياسية الأميركية.. إنقلاب السحر على الساحر
18 آب 2022
اللواء سلامي: لدينا صواريخ وسفن متطورة ولا شيء ينقصنا عن العدو
18 آب 2022
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
18 آب 2022
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
18 آب 2022
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
18 آب 2022
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة
18 آب 2022
أنباء عن زيارة للفصائل الفلسطينيّة إلى مصر.. ماذا في جعبة حركة الجهاد الإسلاميّ؟
17 آب 2022
إشارات تركيّة إيجابية تجاه سوريا.. دعم جديد للحوار مع دمشق
17 آب 2022
جنود الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘ يكسرون الصمت: هكذا قتلنا و عذبنا و دمرنا
17 آب 2022
أحدث العناوين
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طوباس
البحث عن المفقودين في مقابر ترهونة
الحكومة المصرية تعلق على اخلاء سكان جزيرة الوراق
مالي تشيد بالتعاون العسكري مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب
الاحتلال يقيم مهرجانا بالقدس المحتلة لاهداف تهويدية
قطر تدين بشدة تفجيرا استهدف مسجدا بأفغانستان
محمد بن سلمان يستقبل عمار الحكيم.. والأخير يغرد عن تفاصيل اللقاء
تركيا تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد
بالصور.. انصار التيار الصدري يؤدون صلاة الجمعة في الخضراء
تشاد تبدأ السبت حوارا وطنيا شاملا تغيب عنه فصائل متمردة
احياء الفجر العظيم في الاقصى المبارك ومساجد الضفة
مجلس الافتاء الفلسطيني يحذر من استهداف التعليم
اليمن.. تسجيل 202 خرقا ترتكبها قوى العدوان ومرتزقتها خلال الـ24 ساعة الماضية
السودان يؤكد موقفه الثابت من سد النهضة وينفي أي تهديدات
دعوات لضرورة الحشد بالمسجد الاقصى واحباط مؤامرات العدو
3 اسرى فلسطينيين يواصلون اضرابهم عن الطعام
كوريا الشمالية ترفض مبادرة جارتها الجنوبية وتصفها بـ"ذروة الحماقة"
إندونيسيا مستعدة لتنظيم لقاء بين بوتين وبايدن خلال قمة العشرين
شبوة اليمنية.. واشتباكات مسلحة بين مرتزقة العدوان
الداعية المغربي "الريسوني" يثير غضب الجزائر ونواكشوط
الأكثر قراءة
ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة الى 49 شهيدا بينهم 17 طفلا
تدهور الوضع الصحيّ للأسير الشيخ يوسف الباز إثر إضرابه عن الطعام
وزارة الكهرباء العراقية: نتطلع إلى زيادة واردات الغاز من إيران
باقري : قتل الاطفال مؤشر على خوف الصهاينة من المستقبل
المالكي يعلق على تظاهرات دعم الشرعية في العراق
البطش: حماس قدمت دعما سياسيًّا ولوجستيًّا في المواجهة الأخيرة
انطلاق مراسم عزاء بني أسد في كربلاء في ذكرى دفن الأجساد الطاهرة
"وزير الصدر" يدعو العراقيين إلى تظاهرة مليونية في ساحة التحرير وسط بغداد
اليمن.. قوى العدوان ترتكب 126 خرقاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية
کنعاني: الضجيج لن يساعد في تبييض صورة النظام الاميركي
الادميرال سياري: لن يحضر أي بلد في الخليج الفارسي دون اذن ايراني
نعيم قاسم: معنيون بأن يحصل لبنان على حقوقه في المهلة المحددة
العراق.. الخزعلي يطالب بانعقاد مجلس النواب في أسرع وقت
الصدر يدعو الى تظاهرة مليونية وسط بغداد
اليمن.. فعالية نسائية بالضحي في الحديدة بذكرى عاشوراء
عملية انتحارية في جدة..هل انقلب سحر الإرهاب على الساحر؟
رعد: حسابنا مع الاحتلال سيبقى مفتوحًا حتى يتحقق التحرير
عودة المياه إلى مجاريها بين تركيا وسوريا.. ما الذي أغضب أوساط المعارضة؟
رقم قياسي جديد.. بناء محطة كهرباء غازية في ايران في 6 أشهر
العراق.. الديمقراطي الكردستاني يضع شرطين لاجراء انتخابات مبكرة
الأكثر بحثًا
أبرز نتائج قمة جدة
إخترنا لکم
فرنسا وسوريا.. الإرهاب الغربي بعدّةِ وجوه
الاضطرابات في ‘‘شبوة‘‘ وامتداد الخلافات إلى مجلس الرئاسة اليمني
أسباب الغضب الألمانيّ من تصريحات عباس حول اتهام ‘‘إسرائيل‘‘ بارتكاب محارق ‘‘هولوكوست‘‘؟
أنقرة تقترب من الحوار مع دمشق خطوةً بخطوة