حرائق الجزائر: عشرات القتلى والاصابات

وذكرت وسائل اعلام محلية أن مئاتِ العائلات فرّت من منازلها في ولاية سوق اهراس.

وأغلقت الأجهزة الأمنية طرقًا عديدة بسبب الحرائق. وأوضحت الحماية المدنية أنّ 39 حريقاً في الجزائر لا تزال متواصلة.